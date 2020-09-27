«التحالف» يدمر منظومة دفاع جوي تابعة للحوثيين شرق صنعاء (فيديو)

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، بقيادة المملكة العربية السعودية مساء اليوم الأحد، تدمير منظومة دفاع جوي معادية من نوع “سام6” تابعة لمليشيات الحوثي الانقلابية في اليمن. ونشر التحالف مقطع فيديو وثق من خلاله عملية استهداف وتدمير منظومة الدفاع الجوي المعادية شمال شرق العاصمة اليمنية صنعاء.

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