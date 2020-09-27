وحسب ما كشفه الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا جمال فورار، ارتفع إجمالي الإصابات بالفيروس التاجي في البلاد إلى51067، وفق قناة"النهار" المحلية.
وتم تسجيل الحالات الجديدة في 19 ولاية، بينما لم تسجل 29 ولاية أخرى أي إصابة في نفس الفترة.
كما تم تسجيل 3 وفيات خلال نفس الفترة، ليرتفع إجمالي ضحايا الفيروس إلى 1714.
وتماثل في ذات الفترة، 104 شخصا للشفاء، ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 35860 حالة، بينما يتواجد 22 مريضا بالعناية المركزة.
كانت هذه تفاصيل خبر في أدني حصيلة منذ أشهر... الجزائر تسجل 153 إصابة و3 وفيات بكورونا خلال 24 ساعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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