شمخاني: الدول المطبعة مع إسرائيل في خطر حقيقي

© REUTERS / CHRISTOPHER PIKE

ونقلت وكالة "إرنا"، مساء اليوم الأحد، عن شمخاني أن تبعات التطبيع مع إسرائيل لن تقتصر على الإخلال بالأمن وزرع الخلاف بين دول المنطقة، بل ستجعل وجود الدول المطبعة في "خطر حقيقي".

وشدد شمخاني خلال لقاءه وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، الذي يزور طهران، على ضرورة التعاون الجماعي بين دول المنطقة، مشيرا إلى أن استقرار هذه الدول يتحقق في ظل الحوار والتعاون الإقليمي دون أي تدخل أجنبي.

وقال شمخاني إن "المشروع الصهيوني للهيمنة الكاملة على المنطقة ما زال متواصلا عن طريق التطبيع مع بعض دول المنطقة والاستفادة من الضغوط الأمريكية، معتبرا أن التطبيع الذي يعد خيانة كبرى هو انتهاك صارخ لحقوق الشعب الفلسطيني".

ووصف أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي شمخاني، اغتيال القائدين قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس بأنه "إرهاب رسمي"، معتبرا أن الحد الأدنى لعقاب مرتكبي هذه الجريمة الكبرى هو مغادرة المنطقة فورا، خاصة من البلد الذي ارتكبت فيه الجريمة.

Advertisements

من جانبه، أعلن وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، عزم بلاده على تعزيز العلاقات مع إيران، مشيرا إلى أن البلدين تربطهما علاقات الصداقة والأخوة والمشتركات الكثيرة والحدود الطويلة، منوها إلى أن نظام صدام حسين السابق لم يستطع رغم ثماني سنوات من الحرب أن يفرق بين الشعبين، وهو مؤشر جيد على أن أي طرف أجنبي لن يستطيع التأثير سلبا على العلاقات بين البلدين.