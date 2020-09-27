ما هو عيد الصليب الذي يحتفل به مسيحيو مصر مرتين؟

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يُحتفل بهذا العيد، مرتين في العام؛ فى 17 من شهر توت (27 سبتمبر/ أيلول لعام 2020)، وهو الاحتفال الذي بدأته الملكة القديسة هيلانة، والدة الإمبراطور قسطنطين الكبير، عام 326.
أما موعد الاحتفال الثانى، فيحل في يوم 10 برمهات (19 مارس/ آذار لعام 2020)، والذي بدأ على يد الإمبراطور هرقل في عام 628.
وذكر المؤرخون أن الإمبراطور قسطنطين الكبير، شجع أمه هيلانة على البحث عن الصليب وأرسل معها 3 آلاف جندى، وبعد العثور عليه أقامت كنيسة القيامة.
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