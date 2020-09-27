شكرا لقرائتكم خبر عن حساب المواطن : اتخذ هذا الإجراء إذا كانت حالتك «غير مؤهل» والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أوضح برنامج حساب المواطن، اليوم الأحد، الإجراء الذي يجب على المستفيد القيام به عند ظهور حالة الأهلية “غير مؤهل” والمدة التي يجب أن تستغرقها عملية التحديث.
وقال البرنامج، في تغريدة عبر موقع “تويتر”: “إنه يجب تحديث البيانات وفقًا لسبب عدم الأهلية وإرفاق المستندات الدالة على ذلك في مدة أقصاها 3 أشهر من تاريخ ظهور نتيجة الأهلية”.
وأضاف برنامج حساب المواطن أنه سيتم دراسة الأهلية مجددًا وفي حالة قبول الاعتراض وانطباق معايير البرنامج سيتم صرف الدعم.
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