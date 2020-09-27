شكرا لقرائتكم خبر عن حساب المواطن : اتخذ هذا الإجراء إذا كانت حالتك «غير مؤهل» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضح برنامج حساب المواطن، اليوم الأحد، الإجراء الذي يجب على المستفيد القيام به عند ظهور حالة الأهلية “غير مؤهل” والمدة التي يجب أن تستغرقها عملية التحديث.

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وقال البرنامج، في تغريدة عبر موقع “تويتر”: “إنه يجب تحديث البيانات وفقًا لسبب عدم الأهلية وإرفاق المستندات الدالة على ذلك في مدة أقصاها 3 أشهر من تاريخ ظهور نتيجة الأهلية”.

وأضاف برنامج حساب المواطن أنه سيتم دراسة الأهلية مجددًا وفي حالة قبول الاعتراض وانطباق معايير البرنامج سيتم صرف الدعم.