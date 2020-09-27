السيسي يكشف عن "رسالة تحدي من البعض" لطموح مصر في المنطقة

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وتأتي تصريحات السيسي، بعد إعلان تأسيس منظمة غاز شرق المتوسط، في القاهرة، الأسبوع الماضي، والتي تجمع في عضويتها 7 دول مطلة على البحر الأبيض المتوسط، وتهدف لتنسيق الجهود في ضبط الأسعار وتصدير الإنتاج والتعاون فيما يتعلق بعمليات التنقيب والتصدير.
وافتتح الرئيس المصري، في وقت سابق اليوم، مجمع التكسير الهيدروجيني بمنطقة مسطرد بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، وعدد من أعضاء الحكومة والمحافظين ورجال الأعمال.
وقال اللواء إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، إنه تم الانتهاء من إنشاء مجمع التكسير الهيدروجيني بمسطرد بالتعاون مع القطاع الخاص، وبلغت استثمارات المشروع نحو 3.4 مليار دولار.
وأوضح الفار أن الوحدات الإنتاجية تعمل بطاقة تصل إلى 4.7 مليون طن سنويا من مختلف المنتجات البترولية عالية القيمة، وذلك بحسب وسائل إعلام مصرية.
وتتنوع منتجات المشروع كالبنزين عالي الأوكتين والسولار بمواصفات الجودة الاوروبية "يورو 5" والبوتاجاز ووقود الطائرات والنافتا والفحم وغيرها.
ويعتبر المجمع الجديد أحد أهم وأحدث المشروعات البترولية الكبري في مصر، ويأتي المشروع في إطار برنامج طموح للوزارة جاري تنفيذه لتطوير صناعة التكرير وزيادة طاقات مصر التكريرية وقدراتها الإنتاجية من المنتجات البترولية.
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منظمة غاز شرق المتوسط
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