العاهل الأردني يحل مجلس النواب

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وقال العاهل في نص قراره: "نحن عبد الله الثاني ابن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، بمقتضى الفقرة الثالثة من المادة (34) من الدستور، نصدر إرادتنا بما هو آت: يحل مجلس النواب اعتبارا من يوم الأحد، الموافق للسابع والعشرين من شهر أيلول سنة 2020 ميلادية".
وفي الأسبوع الماضي، قال رئيس الوزراء عمر الرزاز، إن قرار بقاء أو رحيل الحكومة بيد الملك عبد الله الثاني، مضيفا: "سنبقى نعمل لآخر دقيقة".
وجاء ذلك أثناء تعليقه على تطورات الوضع الوبائي في البلاد، قائلا إن الحكومة ستفعل ما تستطيع حتى لا يتم إقرار الحظر الشامل، ومضيفا: "بين الحين والآخر سنأخذ إجراءات على مستوى بعض القطاعات لتخفيف التجمعات".
ومن المنتظر إجراء الانتخابات التشريعية في البلاد بحلول نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، وسط جدال حول التيارات المشاركة في السباق الانتخابي.
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