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وأضاف "في الوقت الذي ندعم فيه الحكومة في ضبط السلاح واستقلال الأجهزة الأمنية وارتباطها بالقائد العام للقوات المسلحة حصرا، فإننا نحذر من تداعيات هذا الأمر على الأمن وتكرار ما حصل في عام 2014".
كما دعا القائد العام للقوات المسلحة "بإلغاء هذه الأوامر وربط الحشود العشائرية بالقائد العام للقوات المسلحة وإدارة هذه الحشود تكون من قبل قيادات العمليات التابعة لوزارة الدفاع من ناحية العمليات والانتشار والإدارة".
كانت هذه تفاصيل خبر مطالب للكاظمي بإلغاء أحد أوامر الحشد الشعبي بشأن الحشود العشائرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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