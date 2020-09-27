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مطالب للكاظمي بإلغاء أحد أوامر الحشد الشعبي بشأن الحشود العشائرية

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© AFP 2020 / HAIDAR HAMDANI

ونقلت قناة "السومرية نيوز" عن رئيس الكتلة، النائب فلاح حسن زيدان، في مؤتمر صحفي مشترك مع نواب التحالف، القول "إشارة إلى الأمر الإداري المرقم 3743 في 16 سبتمبر/ أيلول 2020 الصادر عن هيئة الحشد الشعبي، فإننا نود أن نبين أن الحشود العشائرية هي حشود شكلت لمشاركة القوات الأمنية لتحرير الأرض من العصابات الإرهابية ومن ثم مسك الأرض وحفظ الأمن في مناطقها، إلا أن الأمر الذي صدر يخالف ذلك جملة وتفصيلا. وكذلك فإن أغلب الأسماء هي أسماء تابعة لجهات سياسية وأن تسيس هذا الملف فيه خطورة كبيرة على الأمن في هذه المحافظات (نينوى الأنبار ديالى صلاح الدين كركوك)".

وأضاف "في الوقت الذي ندعم فيه الحكومة في ضبط السلاح واستقلال الأجهزة الأمنية وارتباطها بالقائد العام للقوات المسلحة حصرا، فإننا نحذر من تداعيات هذا الأمر على الأمن وتكرار ما حصل في عام 2014".

كما دعا القائد العام للقوات المسلحة "بإلغاء هذه الأوامر وربط الحشود العشائرية بالقائد العام للقوات المسلحة وإدارة هذه الحشود تكون من قبل قيادات العمليات التابعة لوزارة الدفاع من ناحية العمليات والانتشار والإدارة".

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