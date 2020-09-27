الحكومة القطرية تدعم خطوطها الجوية بـ1.95 مليار دولار

وقدمت الحكومة القطرية الدعم للخطوط القطرية بعد مارس/ آذار عندما تجاوزت خسائرها السنوية 50 بالمئة من رأس المال، بحسب البيان المالي السنوي للمجموعة، وجرى تحويل الدعم النقدي لاحقا إلى أسهم جديدة.

​وكانت شركة الطيران، التي قلصت الوظائف وأجلت تسلم طائرات جديدة بسبب الجائحة، أعلنت في مارس/ آذار أنها ستسعى للحصول على دعم من الدولة بعد أن أضرت أزمة فيروس كورونا بقطاع السفر العالمي، لكنها لم تكشف من قبل عن حجم التمويل.

وقالت الخطوط القطرية إن السنة المالية 2019-2020 كانت من أصعب سنواتها على مدى ثلاثة عقود، إذ زادت خسائرها بعد أن بلغت خسائر العام السابق 4.5 مليار ريال.

وشهدت الشركة زيادة في الإيرادات بنسبة 6.5 بالمئة إلى 51.1 مليار ريال، وزاد عدد المسافرين على متن رحلاتها عشرة بالمئة إلى 32.4 مليون.