«متحدث الداخلية»: جميع تصاريح السفر للفئات المستثناة عبر منصة «أبشر» (فيديو)

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير : أكد المتحدث الأمني لوزارة الداخلية المقدم طلال الشلهوب، أن جميع تصاريح السفر الدولي للفئات المستثناة تكون عبر منصة أبشر. وأوضح “الشلهوب” خلال المؤتمر الصحفي المشترك للإعلان عن مستجدات فيروس كورونا، أن طلب السفر الدولي للفئات المستثناة يجب أن يكون مطابقاً للشروط المعلنة.

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