شكرا لقرائتكم خبر عن «متحدث الصحة» يوضح مدة حضانة فيروس «كورونا» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :

أوضح متحدث الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، أن مدة حضانة فيروس كورونا 14 يومًا.

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وقال العبدالعالي، في المؤتمر الصحفي اليوم الأحد: إنهلم تسجل أي تحورات لفيروسكوروناقد تؤدي إلى موجة ثانية.

وأشار العبدالعالي، إلى انخفاض الحالات الحرجة بنسبة 55% من أعلى مستوى، وكذلك استمرار انخفاض إصابات كورونا نحو المنحى الإيجابي، مؤكداً أن نسبة التعافي تتجاوز 95% .

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت اليوم عن تسجيل 403 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة و600 حالة تعافي وتسجيل 28 حالة وفاة جديدة.