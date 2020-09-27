شكرا لقرائتكم خبر عن «متحدث الصحة» يوضح مدة حضانة فيروس «كورونا» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :
أوضح متحدث الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، أن مدة حضانة فيروس كورونا 14 يومًا.
وقال العبدالعالي، في المؤتمر الصحفي اليوم الأحد: إنهلم تسجل أي تحورات لفيروسكوروناقد تؤدي إلى موجة ثانية.
وأشار العبدالعالي، إلى انخفاض الحالات الحرجة بنسبة 55% من أعلى مستوى، وكذلك استمرار انخفاض إصابات كورونا نحو المنحى الإيجابي، مؤكداً أن نسبة التعافي تتجاوز 95% .
وكانت وزارة الصحة قد أعلنت اليوم عن تسجيل 403 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة و600 حالة تعافي وتسجيل 28 حالة وفاة جديدة.
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