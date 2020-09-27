بيلاروس تتهم الدول الغربية بمحاولة بث الفوضى

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اتهم فلاديمير ماكي، وزير خارجية بيلاروس، الدول الغربية، السبت، بمحاولة بث «الفوضى» في بلاده التي تشهد احتجاجات في الشوارع مُنذ انتخابات جرت في الشهر الماضي. وقال ماكي للجمعية العامة للأمم المتحدة في بيان عبر الفيديو: نشهد محاولات لزعزعة الوضع في البلد. التدخل في شؤوننا الداخلية والعقوبات والقيود الأخرى على بيلاروس سيكون له أثر عكسي ويضر الجميع. واعتقل أكثر من 12 ألف شخص منذ إعلان فوز الرئيس، ألكسندر لوكاشينكو، بشكل ساحق في انتخابات جرت في التاسع من أغسطس/آب الجاري، أدانتها المعارضة بوصفها مزورة. وقالت مصادر لرويترز، إن من المتوقع أن تفرض الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا عقوبات قريباً على أشخاص بروسيا البيضاء بسبب ما تصفه هذه الحكومات بتزوير الانتخابات والعنف ضد المحتجين السلميين. وقال ماكي للأمم المتحدة بأن تصريحات مليئة بالسخرية صدرت عن مجموعة من زملائنا الغربيين حول قلقهم المزعوم على سيادة بيلاروس ومصلحتها. في الواقع هي ليست سوى محاولات لبث الفوضى في بلادنا.