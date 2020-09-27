محلل سياسي: المبادرة الفرنسية تحتاج لإعادة صياغة

وأشار سكرية إلى أن المبادرة الفرنسية محكوم عليها بالفشل إن لم تحظ بموافقة كل القوى السياسية، لافتا إلى أن لبنان لن يحكم من الخارج، وأن ماكرون ليس هو من سيفاوض في مشكلة ترسيم الحدود مع إسرائيل.

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وأضاف، في تصريحات لراديو "سبوتنيك"، أن تعديل المبادرة الفرنسية وإعادة صياغتها أمر مطلوب ومرغوب فيه بعد الذي حدث.

وأكدت باريس أن المبادرة الفرنسية بشأن لبنان مستمرة وغير مرتبطة بشخص، وذلك بعد اعتذار رئيس الوزراء المكلف مصطفى أديب عن تشكيل الحكومة الجديدة.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مصدر مقرب من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن فرنسا لن تخذل لبنان، مؤكدا أن اعتذار أديب يعني أن الأحزاب السياسية في لبنان ارتكبت "خيانة جماعية.

في غضون ذلك، أكد الرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الوزراء الأسبق سعد الحريري، تمسكهم ودعمهم للمبادرة الفرنسية لحل الأزمة السياسية في لبنان.