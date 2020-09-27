السفير الإماراتي في واشنطن يبعث برسالة إلى الشعب الفلسطيني

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وجاءت تصريحات يوسف العتيبة في محادثة عبر الإنترنت مع دان شابيرو، السفير الإمريكي السابق في إسرائيل، وعدد من المسؤولين الأمريكيين الذين عملوا في حقل محادثات السلام بين الطرفين، الفلسطيني والإسرائيلي.
وقال السفير الإماراتي في واشنطن: "من السخرية أن يشعر الفلسطينيون بالخيانة بعد توقيع الاتفاق، في حين أنه من المفترض أن يكونوا سعداء لأن هذا ما منع الضم".
وأوضح يوسف العتيبة أن 80 % من الإسرائيليين يؤيدون اتفاق السلام بين بلادهم والإمارات.
وأعلنت إسرائيل عن التوصل إلى اتفاق لتطبيع العلاقات الدبلوماسية مع الإمارات في 13 أغسطس/ آب الماضي، قبل أن تعلن عن التوصل لاتفاق مماثل مع البحرين، في 11 سبتمبر/أيلول الجاري.
وتم التوقيع رسميا على اتفاقيتي سلام بين إسرائيل ودولتي الإمارات والبحرين، وذلك في البيت الأبيض في العاصمة الأمريكية واشنطن، وبحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في 15 سبتمبر/ أيلول الماضي.
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أبرز بنود اتفاق السلام بين إسرائيل والإمارات والبحرين
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