الدفاع السورية تفعل آلية جديدة على موقعها للمطلوبين لخدمة العلم

وتتيح الخدمة الجديدة الاطلاع على أسماء المدعوين للخدمتين الإلزامية والاحتياطية في الجيش العربي السوري، وتعتبر هذه الخدمة بمثابة تبليغ رسمي للمدعوين من أجل مراجعة شعب تجنيدهم لتدقيق إعدادات السوق.

وكانت الوزارة قد نشرت في وقت سابق الفرص المتاحة أمام العسكري المجند الذي أمضى خمس سنوات، الاستفادة منها بعد التسريح.

والتي جاء فيها "ما هي الفرص التي يمكن للعسكري المجند الذي أمضى أكثر من خمس سنوات الاستفادة منها بعد التسريح لتمكينه من الدخول إلى سوق العمل، جميع المسرحين الذين خدموا (احتفاظ – احتياط ) مدة خمس سنوات فما فوق تصرف لهم مكافأة مالية شهرية من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل إضافة إلى إجراءات تقوم بها تلك الوزارة وهي:

- دعم وتمكين المسرحين من خدمة العلم وصقل مهاراتهم بما يضمن نفاذهم إلى سوق العمل ويعزز استقرارهم .

- رصد التمويل للمسرحين الراغبين بتأسيس المشاريع الريادية ومتناهية الصغر .

- التواصل مع شركات القطاع الخاص وتأمين فرص عمل للمسرحين الراغبين بالعمل في القطاع الخاص .

- مساعدة المسرحين الراغبين بالعمل في القطاع العام حيث تم التعميم على عدد من جهات القطاع العام لموافاتها بفرص التدريب التي يمكن تأمينها للسادة المسرحين لدى وزاراتهم".