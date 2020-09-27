العراق.. توقيف 4 من "داعش" في ديالى ونينوى

بغداد / إبراهيم صالح / الخليج 365

أعلنت قوات الأمن العراقية، الأحد، إلقاء القبض على 4 من عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي، في عمليتين أمنيتين بمحافظتي ديالى (شرق)، ونينوى، شمالي البلاد. وقال جهاز الأمن الوطني (مرتبط بالقائد العام للقوات المسلحة)، في بيان، إن قواته ألقت القبض على 3 عناصر من "داعش" في ديالى، بناء على معلومات استخبارية ومذكرة قضائية.



وذكر البيان، أن المعتقلين اعترفوا بمشاركتهم في هجمات على الأجهزة الأمنية وتفجير عبوات ناسفة ضدهم.

وأشار أنه تمت إحالتهم إلى الجهات القانونية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.

من جانبها، قالت وكالة الاستخبارات بوزارة الداخلية في بيان، إن عناصرها في نينوى، ألقت القبض على إرهابي مطلوب للقضاء لانتمائه لتنظيم "داعش".

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وأوضحت الوكالة، أن "الإرهابي المقبوض عليه ينتمي لما يسمى كتيبة البراء بن مالك (بتنظيم داعش)".

وأشارت أنه اعترف بالانتماء للتنظيم الإرهابي، والاشتراك بعدة عمليات ضد القوات الأمنية والمواطنين في محافظة نينوى قبل تحريرها من "داعش" عام 2017.

ومنذ مطلع العام الحالي، كثفت القوات العراقية عمليات التمشيط والمداهمة لملاحقة فلول "داعش" بالتزامن مع تزايد وتيرة هجمات مسلحين يشتبه بأنهم من التنظيم، لا سيما في "مثلث الموت".

وأعلن العراق عام 2017 تحقيق النصر على "داعش" باستعادة كامل أراضيه، التي كانت تقدر بنحو ثلث مساحة البلاد اجتاحها التنظيم صيف 2014.

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