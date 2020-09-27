لبنان.. إصابة جبران باسيل بكورونا

بيروت/حسن درويش/الخليج 365

أعلن رئيس التيار الوطني الحر في لبنان، النائب والوزير السابق جبران باسيل، الأحد، إصابته بفيروس كورونا.

جاء ذلك في بيان صدر عن مكتبه الإعلامي، ووصل للأناضول نسخة عنه.

ولفت البيان أن باسيل اكتشف في ساعة متأخرة أمس (السبت) أنه مصاب بكورونا، واستكمل كل الفحوصات اللازمة بعد منتصف ليلة أمس (السبت/الأحد) ليتبين أن حجم الإصابة لا يزال منخفضا ومقبولا.

وأشار أن باسيل أراد من إصدار البيان "ابلاغ كل من خالطهم مؤخرا، إذ لا يمكن الاتصال بهم فرادى، للاعتذار منهم لعدم معرفته بالأمر قبل ذلك".

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وقال البيان إن باسيل سيحجر نفسه إلى حين يتغلب على الفيروس، وسيتابع عمله كالمعتاد من خلال الوسائل التقنية المتوفّرة.

وتجدر الإشارة إلى أن باسيل هو صهر رئيس الجمهورية ميشال عون.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، السبت، تسجيل 1.280 إصابة بكورونا خلال 24 ساعة، في أعلى حصيلة يومية للإصابات منذ ظهور الفيروس في فبراير/ شباط الماضي.

وعالميا، تجاوز عدد مصابي كورونا، حتى صباح الأحد، 33 مليونا و 89 ألفا، توفي منهم أكثر من 999 ألفا، وتعافى ما يزيد على 24 مليون و 442 ألفا، وفق موقع "worldometer" المتخصص في رصد إحصاءات الفيروس.

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