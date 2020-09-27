شكرا لقرائتكم خبر عن «مرور الطائف» يضبط قائد مركبة نشر مقاطع «سناب» توثق ارتكابه لمخالفات مرورية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير : ضبط مرور محافظة الطائف قائد مركبة من نوع “أكسنت” بعد نشره مقاطع سناب شات وهو يرتكب مخالفات مرورية . وأوضح حساب المرور على تويتر، أن قائد المركبة ارتكب مخالفات (السرعة، واستخدام الجوال أثناء القيادة) . Advertisements وأشار إلى أنه سوف تتم إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات الواردة في نظام المرور .

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