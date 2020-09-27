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السعودية تنظم القمة العالمية للذكاء الاصطناعي 21 أكتوبر

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 27 سبتمبر 2020

السعودية تنظم القمة العالمية للذكاء الاصطناعي 21 أكتوبر

متابعات_ الخليج 365

تنظم الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" أعمال القمة العالمية للذكاء الاصطناعي يومي 21 و22 أكتوبر المقبل تحت شعار "الذكاء الاصطناعي لخير البشرية".

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وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس".. أن القمة تهدف إلى بناء حوارات عالمية هامة، سواءً من حيث التعافي من الجائحة أو التوجهات التي تشكّل مجال الذكاء الاصطناعي، وستتم خلالها مناقشة بعض الاعتبارات الاستراتيجية الضرورية لتأسيس منظومة فعّالة ومؤثرة للذكاء الاصطناعي، وما يعنيه ذلك من حيث الخيارات الاستراتيجية الوطنية لواضعي السياسات.. مشيرة إلى أنها ستجمع صناع القرار والخبراء والمختصين من مختلف القطاعات الحكومية والخاصة من داخل وخارج المملكة، بما في ذلك الشركات التقنية الرائدة والمستثمرين ورجال الأعمال.

 

ومن المقرر أن تشهد القمة إطلاق عدد من المبادرات الدولية لتعزيز التوجهات الاستراتيجية لتقنيات الذكاء الاصطناعي على المستوى العالمي، وتسليط الضوء على أبرز التحديات التقنية التي يواجهها المجتمع الدولي اليوم، كما ستناقش الطرق التي ستمكّن أجيال الحاضر والمستقبل من الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي بشكل شامل وآمن وأخلاقي عبر تطبيقاته المختلفة التي تمس حياة المجتمع البشري.

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