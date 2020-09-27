«أبوظبي الأول» يطلق خدمة الشراء الآن والدفع لاحقاً

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365” أعلن بنك أبوظبي الأول، عن تعاونه مع شركة «تابي»، شركة التكنولوجيا المالية الناشئة التي تتخذ من الإمارات مقراً لها، وذلك بهدف توفير خدمة «الشراء الآن والدفع لاحقاً» لدى شركاء البنك التجاريين. وقد تم طرح هذه الخدمة لأول مرة من قبل متاجر «تويز آر أص» المنتشرة في الإمارات، والتابعة لمجموعة الفطيم. وسيسهم هذا التعاون في تعزيز مكانة بنك أبوظبي الأول كمزود لخدمات الدفع الإلكتروني في دولة الإمارات، وتمثل جزءاً من خدمة منصة الدفع المتكاملة (Payment as a Platform) التي أطلقها بنك أبوظبي الأول مؤخراً، والتي توفر مجموعة من خدمات الدفع ضمن حزمة رقمية واحدة فريدة من نوعها. وتتيح خدمة «الشراء الآن والدفع لاحقاً» للعملاء التسوق وشراء المنتجات داخل المتاجر والدفع على أقساط تمتد حتى 6 أشهر دون فائدة، وذلك بعد التسجيل باستخدام رقم الهاتف وبطاقة الهوية الإماراتية وربط حساب التسجيل مع البطاقة الائتمانية وبطاقة الخصم المباشر. ويعتبر هذا التعاون هو الأحدث ضمن سلسلة الشراكات التي يهدف بنك أبوظبي الأول من خلالها إلى تعزيز وتيرة تبني الحلول الرقمية في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة بشكل عام. وقد حظيت هذه الشراكات بإقبال كبير واعتماد واسع من قبل الشركاء التجاريين، تتضمن أيضاً استخدام محفظة Payit الرقمية المتكاملة التي تلغي الحاجة لاستخدام الأوراق النقدية.