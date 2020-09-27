شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 16 عاملاً بمنجم للفحم في الصين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، إن 16 عاملاً قُتلوا في حادث بمنجم للفحم في جنوب غربي الصين، الأحد. والواقعة هي الأحدث من نوعها في الصين. وسجل البلاد في الأمان الصناعي متواضع، وتعد مناجمها من بين الأكثر خطراً على مستوى العالم. وذكرت الوكالة نقلاً عن السلطات المحلية، أن مستويات عالية من أول أكسيد الكربون كانت في المنجم الذي يقع في مدينة تشونجتشينج. وحوصر 17 عاملاً في المنجم وجرى نقل الناجي الوحيد للمستشفى. وأضافت الوكالة نقلاً عن السلطات المحلية، أن الحادث وقع في منجم سونجتساو للفحم التابع لشركة محلية للطاقة. وأشارت الوكالة إلى أن احتراق أحزمة في المنجم تسبب في تخطي مستويات أول أكسيد الكربون لحد الأمان. وقالت، إن فريق إنقاذ مؤلفاً من 75 فرداً دخل المنجم، كما وصل 30 مسعفاً لموقع الحادث.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مقتل 16 عاملاً بمنجم للفحم في الصين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.