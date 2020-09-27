الديمقراطيون يهاجمون خيار ترامب للمحكمة العليا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انتقد جو بايدن، المرشح الديمقراطي، في انتخابات الرئاسة الأمريكية، وآخرون في حزبه، السبت، اختيار الرئيس دونالد ترامب، للقاضية المحافظة إيمي كوني باريت، للمحكمة العليا وركزوا بشكل خاص على التهديد الذي قالوا، إنها ستشكله على الرعاية الصحية لملايين الأمريكيين. وأشار بايدن إلى أنه حتى في الوقت الذي تسعى فيه إدارة ترامب إلى إسقاط برنامج أوباما كير في قضية من المقرر أن تنظرها المحكمة العليا في العاشر من نوفمبر/تشرين الثاني القادم، فإن لدى باريت سجلاً من انتقاد حكم محوري أصدره في 2012، رئيس المحكمة العليا، جون روبرتس، للحفاظ على القانون المعروف رسمياً باسم قانون الرعاية الميسرة. ودعا بايدن الذي يسعى للفوز على ترامب الجمهوري في انتخابات الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني القادم، مجلس الشيوخ إلى عدم اتخاذ إجراء بشأن المنصب الشاغر بالمحكمة والذي خلا بوفاة القاضية الليبرالية، روث بادر جينسبيرج، إلا بعد انتخابات الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني، وترك هذا الأمر للفائز في الانتخابات. وقال بايدن: دستور الولايات المتحدة يستهدف منح الناخبين فرصة لسماع أصواتهم بشأن من يخدم في المحكمة. لقد حان الوقت الآن ويجب سماع أصواتهم. ورفض الجمهوريون في مجلس الشيوخ النظر في مرشح الرئيس باراك أوباما، للمحكمة العليا عام 2016 قائلين، إن الفائز في انتخابات ذلك العام هو الذي يجب أن يختار. ويعني اختيار ترامب استبدال جينسبيرج المدافعة عن المساواة بين الجنسين وغيرها من القضايا الليبرالية التي توفيت في 18 سبتمبر/أيلول الجاري، عن 87 عاماً بقاضية على نقيض منها في عدة نواح. وإذا تم التصديق على تعيينها، فإن ذلك سيعطي المحافظين أغلبية في المحكمة بواقع ستة مقابل ثلاثة.