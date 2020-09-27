أذربيجان تقصف «قره باغ».. وأرمينيا ترد بإسقاط مروحيات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شنت أذربيجان، الأحد، حملة قصف على منطقة ناجورنو قره باغ، الانفصالية، على ما أفاد الانفصاليون الأرمينيون. وأكدت رئاسة منطقة قره باغ، أن الجيش الأذربيجاني بدأ صباح الأحد، قصف خط التماس بين الطرفين وأهدافاً مدنية، بما في ذلك كبرى مدن المنطقة خانكندي. في المقابل، قال رئيس وزراء أرمينيا، نيكول باشينيان، الأحد، إن أذربيجان هاجمت مناطق مدنية في منطقة ناجورنو قره باغ. وقالت وزارة الدفاع الأرمينية، إن قواتها أسقطت طائرتين هليكوبتر وثلاث طائرات مسيرة لأذربيجان رداً على هذا الهجوم. ويدور صراع مُنذ فترة طويلة بين تلك الدولتين السوفييتيتين السابقتين، بسبب منطقة أذربيجان الانفصالية ناجورنو قره باغ، التي يقطنها أساساً سكان ينحدرون من أصول أرمينية. وزادت حدة الاشتباكات الحدودية في الأشهر الأخيرة.