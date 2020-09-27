شكرا لقرائتكم خبر عن سوريا: قانون قيصر يخنق السوريين مثلما حدث مع «جورج فلويد» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اتهم وليد المعلم، نائب رئيس الوزراء، ووزير خارجية سوريا، إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، السبت، بمحاولة خنق السوريين بالعقوبات في مشهد غير إنساني يذكرنا بالوحشية ذاتها التي خنق بها جورج فلويد وآخرون في الولايات المتحدة. وكان المعلم يشير بذلك إلى فلويد الأمريكي الأسود الذي توفي في مايو/أيار الماضي، بعد أن جثا رجل شرطة أبيض بركبته على عنقه. وأدت العقوبات الأمريكية الجديدة التي بدأ سريانها في يونيو/حزيران الماضي، بموجب ما يسمى بقانون قيصر إلى إصابة الاقتصاد السوري المتداعي بالفعل بمزيد من الشلل من خلال منع الشركات الأجنبية من التعامل مع دمشق. وقال المعلم في كلمة للجمعية العامة للأمم المتحدة، عبر تقنية الفيديو، السبت: الهدف من هذا القانون (قانون قيصر) هو في جوهره الضغط على الشعب السوري في لقمة عيشه وحياته اليومية ومحاولة خنقه في مشهد غير إنساني يذكرنا بالوحشية ذاتها التي خنق بها جورج فلويد وآخرون في الولايات المتحدة.

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