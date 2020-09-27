الصحة التونسية: لم نتوقع أن تكون عودة كورونا بهذه الطريقة

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ونقلت قناة "نسمة"، صباح اليوم الأحد، عن عضو اللجنة الوطنية لمجابهة فيروس كورونا بوزارة الصحة التونسية، الدكتورة جليلة بن خليل، أن اللجنة كانت تتوقع ارتفاع عدد الإصابات، تزامنا مع فصل الخريف، ولكن ليس بهذه الطريقة.

وقالت جليلة بن خليل إن الارتفاع المسجل في عدد الإصابات يعود إلى عدم التزام التونسي بالبروتوكولات الصحية وتواصل التجمعات والحفلات، مشددة على ضرورة تحلي المواطنين بالمسؤولية لحماية نفسه وعائلته.

يشار إلى أن الوضع الوبائي في تونس بات مثيرا للقلق، خاصة بعد ارتفاع عدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا، وسط مطالب شعبية بإعادة فرض الحجر الصحي الشامل وإغلاق الحدود.

على ضوء التزايد السريع للعدوى بفيروس كورونا، أطلق عدد من المواطنين حملة على مواقع التواصل الاجتماعي يطالبون فيها بإعادة فرض إجراءات الحجر الصحي الشامل وغلق الحدود ولو بشكل مؤقت لفسح المجال أمام إعادة السيطرة على حلقات العدوى.

وبلغ عدد المصابين بمرض "كوفيد - 19" في العالم أكثر من 33 مليون شخص، وتعافى أكثر من 21 مليون، وتوفي أكثر من 995 ألف في مختلف أنحاء العالم.