إزالة النصب التذكاري للرئيس التونسي السبسي

وأشار الخليفي في منشور على "فيسبوك" إلى أنه وقع في وقت سابق إزالة صورة الرئيس الباجي قايد السبسي التي قام الأمن الرئاسي بتعليقها على جدار قصر قرطاج.
وكتب الخليفي يقول "إنجاز آخر ينضاف إلى إنجازات قرطاج العظيمة بعد إزالة صورة الرئيس الباجي قايد السبسي الله يرحمو وينعمو التي قام الأمن الرئاسي بتعليقها على جدار قصر قرطاج اليوم تقوم قرطاج العظيمة بإزالة نصب تذكاري من على شارع تمت تسميته باسمه".
وأضاف "الكورونا والفلس ضارب أطنابو في البلاد والجماعة لاهية تصفي في حساباتها مع الحيوط.. وصلو للقاع وبدأو يحفروا".
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