مصر تنهي إنشاء مجمع التكسير الهيدروجيني باستثمارات 3.4 مليار دولار

وقال اللواء إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، إنه تم الانتهاء من إنشاء مجمع التكسير الهيدروجيني بمسطرد بالتعاون مع القطاع الخاص، وبلغت استثمارات المشروع نحو 3.4 مليار دولار.

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وأوضح الفار أن الوحدات الإنتاجية تعمل بطاقة تصل إلى 4.7 مليون طن سنويا من مختلف المنتجات البترولية عالية القيمة، وذلك بحسب وسائل إعلام مصرية.

وتتنوع منتجات المشروع كالبنزين عالي الأوكتين والسولار بمواصفات الجودة الاوروبية Euro 5 والبوتاجاز ووقود الطائرات والنافتا والفحم وغيرها.

ويعتبر المجمع الجديد أحد أهم وأحدث المشروعات البترولية الكبري في مصر، ويأتي المشروع في إطار برنامج طموح للوزارة جاري تنفيذه لتطوير صناعة التكرير وزيادة طاقات مصر التكريرية وقدراتها الإنتاجية من المنتجات البترولية.

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ويستهدف المشروع تأمين احتياجات السوق المحلي من المواد البترولية.

وأضاف اللواء إيهاب الفار، خلال كلمته فى افتتاح مشروعات جديدة بحضور ومشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى، صباح الأحد، أنه سيتم افتتاح أحد المحاور المرورية وهو محور التجنيد شبرا بنها الحر، والذي يعد أحد المشروعات الهامة بشرق القاهرة، وتم ربطه بطرق القاهرة السويس ،والقاهرة الإسماعيلية، والقاهرة الإسكندرية الزراعي والصحراوي.

ويشهد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم، افتتاح عدد من المشروعات القومية.