نائب لبناني يعلن إصابته بفيروس كورونا

وقال المكتب الإعلامي في بيان نقلته قناة "الجديد" اللبنانية: "اكتشف النائب جبران باسيل البارحة مساءً أنه مصاب بفيروس الكورونا، وقد استكمل كل الفحوصات اللازمة بعد منتصف ليل امس ليتبيّن أن حجم الإصابة لا يزال منخفضًا و مقبولاً".
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وتابع "النائب باسيل سيحجر نفسه طبعاً لحين يتغلب على الفيروس، وسيتابع عمله كالمعتاد من خلال الوسائل التقنية الكثيرة المتوفرة".
وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، يوم أمس السبت، تسجيل 1280 إصابة بكورونا خلال آخر أربع وعشرين ساعة، في أعلى حصيلة يومية للإصابات منذ ظهور الفيروس فيها فبراير/ شباط الماضي.
وقالت الوزارة في بيان، إنها سجلت أيضا 7 وفيات جراء الفيروس خلال اليوم الأخير، وأضافت أن إجمالي الإصابات بالفيروس ارتفع إلى أكثر من 35 ألفا، بينها 340 وفاة، وأكثر من 15 حالة تعافت.
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