جندي إسرائيلي يعلق علم فلسطين داخل ثكنته العكسرية... فيديو

وأوضحت وكالة "معا" الفلسطينية أن الجندي قام بتوثيق وضعه للعلم الفلسطيني في مقطع فيديو نشره عبر تطبيق "تيك توك".

وأشارت الوكالة الفلسطينية إلى أنه بعد نشره مقطع الفيديو عبر "تيك توك"، تم تسريح الجندي الإسرائيلي من الخدمة.

ونشر بعد ذلك الجندي الإسرائيلي مقطع فيديو آخر، أعرب فيه عن اعتزازه بهذا الموقف برفع علم فلسطين، رغم تسريحه من الخدمة.

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ونقلت الوكالة عن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي قوله: "هذا تصرف غير متوقع من جنود الجيش الإسرائيلي".

وتابع بقوله "تم تشديد الإجراءات من قادة الكتائب العسكرية في الجيش. ولن يتم تحميل الفيديو أثناء الخدمة العسكرية للجنود".

وأضاف أنه "تم تسريح جميع الجنود الذين ظهروا في الفيديو المذكور".