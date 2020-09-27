الحريري: لست مرشحاً لتشكيل الحكومة المقبلة

بيروت/حسن درويش/الخليج 365

أكّد رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق سعد الحريري، الأحد، أنّه غير مرشّح لتولي تشكيل الحكومة الجديدة.

جاء ذلك في بيان صدر عن مكتبه الإعلامي، غداة اعتذار مصطفى أديب عن الاستمرار في مهمة تشكيل الحكومة الجديدة.

وقال البيان: "عطفا على مايتم تداوله إعلاميا، يؤكد المكتب الإعلامي للرئيس الحريري أنه غير مرشح لتولي تشكيل الحكومة الجديدة".

وأضاف البيان أنّ "الحريري سيبقى على موقفه الداعم لمبادرة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون والمسهل لكل ما من شأنه إنجاحها بصفتها الفرصة الوحيدة والأخيرة لوقف انهيار لبنان".

والسبت، أعلن رئيس الحكومة المكلّف مصطفى أديب اعتذاره عن إكمال مهامه بتأليف الحكومة، وقال إن "التوافق الذي قبلت به لتشكيل الحكومة لم يعد موجودا"، فيما قبل الرئيس ميشال عون اعتذار أديب.

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وفي 31 أغسطس/ آب الماضي، أعلن عون، تكليف أديب بتشكيل حكومة، تخلف سابقتها برئاسة حسان دياب، التي استقالت في الـ10 من الشهر نفسه بعد انفجار مرفأ بيروت.

وتزامن التكليف مع زيارة تفقدية لبيروت، أجراها ماكرون، الذي تتهمه أطراف لبنانية بالتدخل في شؤون بلادهم الداخلية، ومنها عملية تشكيل الحكومة، في محاولة للحفاظ على نفوذ لباريس في لبنان.

وأطلق ماكرون المبادرة الفرنسية قبل أسابيع، بلهجة التهديد وإعطاء التعليمات إلى اللبنانيين، وتشمل تشكيل حكومة جديدة، وإصلاح البنك المركزي والنظام المصرفي في لبنان، بحلول نهاية أكتوبر/ تشرين الأول، لكن مراقبين قالوا إن اعتذار أديب بمثابة شهادة وفاة لتلك المبادرة، وانكسار جديد لماكرون في لبنان.

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