كورونا.. 16وفاة في تونس و5 بالبحرين

إسطنبول/الخليج 365

أعلنت تونس، الأحد، تسجيل 16 وفاة جديدة بفيروس كورونا، فيما رصدت البحرين 5 وفيات بالفيروس.

وأفادت وزارة الصحة التونسية بتسجيل 16 وفاة و786 إصابة بكورونا، مشيرة إلى أن الحصيلة خاصة بيوم الجمعة الماضي.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن إجمالي الإصابات بالفيروس ارتفع إلى 15.178؛ منها 207 وفيات، فيما لم يذكر التقرير أي حصيلة تعاف.

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وفي البحرين، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 5 وفيات و585 إصابة بالفيروس، إضافة إلى تعافي 777 من المرض، خلال الـ48 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن إجمالي الإصابات بالفيروس ارتفع إلى 68.775؛ منها 241 وفاة، و62.252 حالة شفاء.

وحتى صباح الأحد، تجاوز عدد مصابي كورونا بالعالم 33 مليونا و89 ألفا، توفي منهم أكثر من 999 ألفا، وتعافى ما يزيد على 24 مليونا و442 ألفا، وفق موقع "ورلدميتر". الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.