مقتل جنديين بهجوم مسلح شمالي لبنان

أعلن الجيش اللبناني، الأحد، مقتل عسكريين اثنين في هجوم مسلح استهدف أحد مواقعه، شمالي البلاد.
وقالت مديرية التوجيه بالجيش، في بيان، إن "إرهابيين يستقلون سيارة أقدموا على إطلاق النار باتجاه عناصر الحرس في أحد مراكز الجيش بمحلة عرمان-المنية (شمال)، وقد رد العناصر على مصدر النيران بالمثل".
وأضافت، أن الهجوم، الذي وقع في الساعة 1.00 بعد منتصف الليل (23.00 تغ)، أسفر عن "استشهاد عسكريين اثنين إضافة إلى مقتل أحد الإرهابيين".
وذكرت أن "بقية الإرهابيين فروا إلى جهة مجهولة".
وأكدت المديرية، أن الجيش "يجري متابعة للهجوم بهدف توقيف الإرهابيين الفارين وكشف ملابسات الهجوم".
يأتي ذلك، بعد ساعات من إعلان قوى الأمن الداخلي في لبنان، في بيان، ليل السبت/ الأحد، مقتل جميع أعضاء "خلية إرهابية" في عملية أمنية بمنطقة "وادي خالد"، أقصى شمالي البلاد، دون ذكر عدد القتلى.
وتأتي العملية الأمنية، بحسب بيان قوى الأمن، في إطار متابعة شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي لمنفذي جريمة هجوم كفتون.
وقبيل الإعلان عن مقتل أعضاء "الخلية الإرهابية"، شهدت منطقة "وادي خالد" اشتباكات عنيفة بين قوات الأمن اللبنانية والمسلحين الذين كانوا يتحصنون في منزل.
وهجوم "كفتون" (شمال) وقع في 21 أغسطس/ آب الماضي، عندما أقدمت سيارة مجهولة على إطلاق النار أثناء مرورها في بلدة كفتون، ما أدى إلى مقتل 3 أشخاص.
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