شكرا لقرائتكم خبر عن «التأمينات» توضح شروط ضم مُدد الاشتراك لنظام التقاعد المدني أو العسكري والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشفت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ، عن شروط ضم مدد الاشتراك السابقة الخاضعة لنظام التأمينات الاجتماعية إلى مدد التقاعد المدني أو العسكري.

وأوضحت عبر انفوجرافيك على حسابها الرسمي في تويتر ، أن طلب ضم مدد الاشتراك يعتبر حقاً اختياريا للمشترك، حيث يمكن له طلب الضم من عدمه، مؤكدة أن من شروط ضم مدد الاشتراك أن يتقدم المشترك بطلب الضم قبل انتهاء خدمته في النظام الأخير، وألا يكون المشترك قد تسلم عن تلك المدة مكافأة أو معاشاً، كما يجب ألا تقل المدة المطلوب ضمها عن سنة.

وأضافت أنه يجب ألا يزيد عمر المشترك على 59 عاما عند طلب الضم عدا المشترك الذي على رأس العمل الخاضع للنظام الأخير في 24 / 10 / 1437هـ، فيتم قبول طلب الضم حتى لو تجاوز في تاريخ تقديم الطلب سن 59 عاماً، كما يجب ألا يكون المعاش في النظام الأول قد استحق بسبب العجز.