شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة الكويتية تعلن إجمالى العاملين فى القطاع الخاص 1.4 مليون عامل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال نائب المدير العام لشؤون العمالة فى الهيئة العامة للقوى العاملة الكويتية عبدالله المطوطح، إن إجمالى عدد العاملين الوافدين المسجلين في القطاع الخاص، يبلغ نحو مليون و416 ألفا و686 عاملا من 8 جنسيات، بينهم 461 ألفا و780 مصريا، وأضاف المطوطح - في تصريح صحفي اليوم الأحد - أن العمالة الهندية تتصدر العمالة الوافدة في القطاع الخاص، بواقع 506 الاف و704 عمال، فيما جاءت العمالة المصرية في المرتبة الثانية، تلتها العمالة البنغالية في المركز الثالث بـ172 ألفا و643 عاملا، ثم الباكستانية بـ73 ألفا و499 عاملا، والفلبينية بـ70 ألفا و457 عاملا، والسورية بـ57 ألفا و645 عاملا، والنيبالية بـ50 ألفا و828 عاملا والأردنية بـ23 ألفا و130 عاملا.