الاستخبارات العراقية تلقى القبض على انتحارى داعشى فى نينوى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وكالة الاستخبارات العراقية اليوم الأحد إلقاء القبض على انتحاري ينتمي لتنظيم "داعش" فى نينوى، وذكرت الوكالة - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) - "أنه من خلال متابعة عصابات داعش الإرهابية وبعد تكثيف الجهد الاستخباري وتسخير المصادر، ألقت مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات نينوي في وزارة الداخلية القبض على أحد الإرهابيين المطلوب وفق أحكام المادة 4 إرهاب لانتمائه لعصابات داعش". وأضافت، أن أحد أفراد كتيبة الاستشهادين (الانتحاريين) فيما يسمى بكتيبة البراء بن مالك والمكنى أبو أيوب، ومن خلال التحقيقات الأولية معه اعترف بانتمائه لتلك العصابات الإجرامية واشترك بعدة عمليات إرهابية ضد القوات الأمنية والمواطنين في نينوي قبل عمليات التحرير، مشيرة إلى تدوين أقواله وإحالته للقضاء لإكمال أوراقه التحقيقية.



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