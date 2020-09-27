شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل عسكريين اثنين وإرهابى فى هجوم على قوات الجيش اللبنانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الأحد، أن إرهابيا قتل ضمن مجموعة أطلقت النار على الجيش، وسط استنفار أمني لقوات الجيش لملاحقة عدد من الإرهابيين.

وقالت وسائل إعلام، إن شخصا حاول الدخول إلى معسكر للجيش وكان يحمل حزامًا ناسفًا، وأطلق النار علي شخصين ما أدى إلى مقتل عسكرى وإصابة آخر بجروح خطرة نقل على إثرها إلى مستشفى الخير في المنية حيث توفي لاحقًا، فيما قتل الإرهابي أيضا.

وفي حين تتابع الشرطة العسكرية تحقيقاتها، يعتقد أن هناك ترابطًا بين هذا الهجوم والعملية التي نفذتها شعبة المعلومات في وادي خالد بالأمس.