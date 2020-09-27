لبنان.. مقتل جميع أعضاء "خلية إرهابية" في عملية أمنية

بيروت/حسن درويش/الخليج 365

أعلنت قوى الأمن الداخلي في لبنان، ليل السبت/ الأحد، مقتل جميع الإرهابيين الذين تم تحديد مكانهم في منطقة وادي خالد، أقصى شمالي البلاد، دون ذكر عدد القتلى.

جاء ذلك في بيان صدر عـن المديرية العـامة لقوى الأمن الداخلي، ووصل الخليج 365 نسخة عنه.

ولفت البيان إلى أنّه بتاريخ 26 أيلول/ سبتمبر الجاري، "توصلت الشعبة إلى تحديد مكان تواجد أعضاء المجموعة الإرهابية في منطقة وادي خالد في منزل منعزل، فجرى تنفيذ عملية أمنية لمحاصرة المنزل من قبل القوة الضاربة في الشعبة".

وأضاف البيان: "بادر عناصر المجموعة بإطلاق النار من أسلحة خفيفة ومتوسطة باتجاه القوة، فتم الرد عليهم ما أدى إلى قتل جميع الإرهابيين".

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وتأتي العملية، بحسب البيان، في إطار متابعة شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي لمنفذي جريمة كفتون.

ولفت البيان إلى أنّه "بنتيجة المتابعة الاستعلامية والميدانية، تمكنت شعبة المعلومات من تحديد هويات جميع أعضاء المجموعة الإرهابية وعددهم أكثر من 15 شخصاً، يعملون تحت امرة السوري (م. ح)، بحيث أوقفت 3 من أعضاء المجموعة".

وهجوم "كفتون" (شمال) وقع في 21 أغسطس/ آب الماضي، عندما أقدمت سيارة مجهولة على إطلاق النار أثناء مرورها في بلدة كفتون، ما أدى إلى مقتل 3 أشخاص.

ومطلع الشهر الجاري، أعلن الجيش اللبناني إلقاء القبض على عناصر خلية مرتبطة بتنظيم "داعش".

ووفق الجيش، "فإن التحقيقات توصلت إلى أن أمير الخلية هو الإرهابي خالد التلاوي، الذي استخدمت سيارته من قبل منفذي جريمة بلدة كفتون".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.