شكرا لقرائتكم خبر عن «الحصيني» يتوقع: المملكة تودّع الأربعينات المئوية بدءاً من غد الاثنين والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
توقع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، أن تتراوح الحرارة العظمى بين بداية الأربعينات ونهاية الثلاثينات في مكة والمدينة، وذلك بدءاً من الغد الاثنين.
وقال الحصيني، في تغريدة على حسابه بتويتر، إن معظم مناطق المملكة ستودع الأربعينات المئوية كحرارة عظمى، وستتم ملاحظة هذا الأمر في مناطق الرياض وحائل والقصيم والجوف والشرقية والحدود الشمالية وتبوك ونجران، على أن تتراوح الصغرى فيها بين 27 و19 مئوية.
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