شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. رياح نشطة فى السعودية وصحو في الامارات وشديد الحرارة بالكويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد دول لخليج حالة طقس متباينة، حيث توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بالسعودية فى تقريرها عن حالة الطقس نشاط للرياح السطحية المثيرة للأتربة على أجزاء من شمال ووسط المملكة، وفى الامارات الطقس صحوا بوجه عام، وتظهر بعض السحب شرقاً، وفى البحرين رطباً فى بعض الأحيان، وحاراً خلال النهار، والعظمى فى الكويت 46 أما فى سلطنة عمان الكبرى 36 .

السعودية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة فى تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم سماءً غائمة جزئياً قد تتخللها سحب رعدية على أجزاء من المرتفعات الجنوبية الغربية، فيما تنشط الرياح السطحية مثيرة للأتربة على أجزاء من شمال ووسط المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية الى شمالية بسرعة 18-42 كم ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين وربع على الجزء الشمالى والأوسط ، وحالة البحر متوسط الموج مائج على الجزء الشمالى والأوسط ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربى شمالية غربية الى شمالية بسرعة 12-32كم ساعة ، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج .

الامارات

توقع المركز الوطنى للأرصاد، أن يكون الطقس صحوا بوجه عام، وتظهر بعض السحب شرقاً بعد الظهر، ورطبا ليلاً وصباح "الاثنين" على بعض المناطق الساحلية والداخلية مع فرصة تشكل الضباب والضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً.

حركة الرياح ..جنوبية شرقية - شمالية شرقية 18 - 30 كم س، تصل إلى 38 كم س أحياناً.

يكون الموج فى الخليج العربى خفيفا إلى متوسط .. ويحدث المد الأول عند الساعة 12:03 والمد الثانى عند 21:46 والجزر الأول عند الساعة 15:52 والجزر الثانى عند الساعة 05:18 .

وفى بحر عمان يكون الموج خفيفا إلى متوسط .. ويحدث المد الأول عند 18:58 والمد الثانى عند الساعة 08:04 والجزر الاول عند الساعة 13:36 والجزرالثانى عند الساعة 01:20.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة بالدولة غدا : المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى أبوظبى 42 26 85 15 دبــى 41 28 70 25 الشارقة 40 25 70 25 عجمان 38 27 85 50 أم القيوين 39 22 75 25 رأس الخيمة 39 23 75 40 الفجيرة 36 28 60 15 العين 40 28 50 10 ليوا 44 26 85 10 الرويس 39 24 90 15 السلع 38 24 90 15 دلما 37 28 75 40 طنب الكبرى 37 28 80 50 طنب الصغرى 37 28 80 50 أبو موسى 37 28 80 50 .

البحرين

أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الطقس اليوم فى مملكة البحرين، رطباً فى بعض الأحيان، وحاراً خلال النهار.

الرياح: متقلبة الاتجاه من 5 إلى 10 عقد، وتكون شمالية بوجه عام وتصل سرعتها بعد الظهيرة من 10 إلى 15 عقدة أحياناً.

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ارتفاع الموج: من قدم إلى ثلاث أقدام.

درجة الحرارة: العظمى 42 درجة مئوية، والصغرى 28 درجة مئوية.

الرطوبة النسبية: العظمى 85 %، والصغرى 20 %.

الكويت

درجة الحرارة العظمى: 46 °ﻡ

نهارًا

حار والرياح جنوبية غربية تتحول الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 15 - 38 كم ساعة .

ليلًا

مائل للحرارة إلى معتدل والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 15 - 45 كم ساعة مع فرصة للغبار .

سلطنة عمان

سيكون الطقس نهاراً صافياً وتكون درجة الحرارة العظمى 36°م وهى مشابهة ليوم أمس. سيكون الطقس ليلاً صافياً وتكون درجة الحرارة الصغرى 29°م وهى مشابهة لليلة أمس.