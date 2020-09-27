شكرا لقرائتكم خبر عن رويترز.. أطراف النزاع فى اليمن يتفقون على أكبر عملية تبادل للأسرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت مصادر اليوم الأحد، إن الطرفين المتحاربين فى اليمن اتفقا على تبادل نحو ألف أسير خلال محادثات ترعاها الأمم المتحدة فى إطار خطوات لبناء الثقة بهدف استئناف عملية السلام المتوقفة.

ومن المقرر أن يعقد مبعوث الأمم المتحدة مارتن جريفيث، ومسؤول من اللجنة الدولية للصليب الأحمر إفادة صحفية فى وقت لاحق اليوم الأحد فى ختام الاجتماع الذى استمر أسبوعا فى سويسرا للجنة التى تشرف على اتفاق تبادل الأسرى التى تم الاتفاق عليها أول مرة خلال محادثات السلام فى ديسمبر عام 2018.

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وقالت مصادر مطلعة على المحادثات إن الحكومة اليمنية التى يدعمها تحالف عسكرى تقوده السعودية وجماعة الحوثى المتحالفة مع إيران اللتين تتقاتلان منذ أكثر من خمسة أعوام اتفقتا على قائمة تضم 1080 أسيرا فيما سيكون أكبر تبادل للأسرى حتى الآن.

وقال محمد على الحوثى المسؤول السياسى الكبير فى جماعة الحوثى على تويتر فى ساعة مبكرة من صباح الأحد إن المهم هو تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى وليس مجرد التوقيع عليه.