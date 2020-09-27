عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تويتر يختبر ميزة جديدة لمنافسة واتساب وإنستجرام

الأحد 27 سبتمبر 2020

الخليج 365

يختبر القائمون على تطبيق التغريدات القصيرة "تويتر" ميزة جديدة من شأنها جذب المزيد من المستخدمين عبر تقديم خدمات إضافية تنافس تلك الموجودة في تطبيقي واتساب وإنستجرام.



وبدأت تويتر اختبار ميزة الرسائل الصوتية، والتي تتضمن تسجيل مقاطع صوتية وإرسالها عبر الرسائل المباشرة كما هو الحال في بعض التطبيقات الأخرى، وفقا لما نقلته "آر تي" عن مواقع في شؤون التقنية والإنترنت.

ومن المفترض أن يكون استعمال الميزة الجديدة بسيطا جدا كما هو الحال في "واتساب".

وسيكون على المستخدم الدخول إلى سجل المحادثات واختيار إحداها، وهناك سيظهر له زر تسجيل الصوت، وعند الضغط عليه سيبدأ تسجيل الرسالة الصوتية، وبعد الانتهاء سيضغط المستخدم على خيار "إرسال".

ويسعى القائمون على "تويتر" بشكل مستمر لتطوير تطبيقهم للحفاظ على مستخدميه في ظل المنافسة القوية التي تشهدها تطبيقات التواصل والمراسلة حاليا.

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ومنذ مدة حصل تطبيق تويتر في أجهزة iOS (آيفون وآيباد) على ميزة "التغريدات الصوتية" التي تمكن المستخدم من تسجيل تغريدة صوتية تصل مدتها إلى 140 ثانية يمكن إرفاقها مع نص من 280 حرفا.

ومنذ مدة أشارت بعض مواقع الإنترنت إلى أن تويتر تختبر ميزة جديدة ستساعد على كتابة تغريدات تختفي من تلقاء نفسها بعد مدة زمنية محددة.

وستكون تلك الميزة شبيهة بميزة storis التي ظهرت في العديد من تطبيقات التواصل الاجتماعي.

وكان التطبيق قد أعلن في أغسطس/ آب الماضي، تطوير حملته لتوثيق وتأمين الحسابات الرسمية للمسؤولين والمواقع الإخبارية الرسمية.

وقال إنه يعتزم وضع علامة مميزة بشأن الحسابات التي تخص المؤسسات الحكومية والمسؤولين الحكوميين، بالإضافة إلى وسائل الإعلام التي تديرها الدولة.

وستشمل العلامة المميزة الخاصة بوسائل الإعلام أيضا كبار المحررين والموظفين في المواقع الإخبارية التي تديرها الدولة.

وأوضح موقع تويتر أن هذه الخطوة تهدف إلى مساعدة المستخدمين على اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفهم المحتوى الذي يصل بصورة أفضل، مشيرا إلى أن المنصة غالبا ما تستخدمها الحكومات كوسيلة للوصول إلى الأشخاص مباشرة.