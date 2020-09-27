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السعودية وسيريلانكا تبحثان تعزيز العلاقات والقضايا المشتركة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودى وعضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، فى اتصال هاتفى، بوزير خارجية سريلانكا دينيش غوناواردينا، تعزيز العلاقات الثنائية وسبل تطويرها.

 

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وذكرت وكالة الانباء السعودية أن الجانبين بحثا أيضا الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

 

 

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