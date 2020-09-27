شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية وسيريلانكا تبحثان تعزيز العلاقات والقضايا المشتركة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودى وعضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، فى اتصال هاتفى، بوزير خارجية سريلانكا دينيش غوناواردينا، تعزيز العلاقات الثنائية وسبل تطويرها. Advertisements وذكرت وكالة الانباء السعودية أن الجانبين بحثا أيضا الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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