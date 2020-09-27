شكرا لقرائتكم خبر عن خاص لـ«الخليج 365»: محمد بن سلمان وجه بالتطبيع رسمياً مع إسرائيل.. وقمع فصائل فلسطين والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - خالد بن عبد الرحمن العريدي:

أكد مصدر خاص لـ«الخليج 365» أن ولي العهد الأميرمحمد بن سلمان، وجه بالتطبيع رسمياً معإسرائيل، وقمع الفصائل الفلسطينية التي تهدد أمنالدولة اليهودية.

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وأضاف المصدر: أنمحمد بن سلمانوجه بالتطبيع معإسرائيلبعد وفاة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وذلك بهدف تأمين الوصول إلى العرش.

وفي السياق، أرسلجهاز الموساد الإسرائيلي، عناصر أمنية واستخباراتية إلى السعودية بهدف تأمين العرش للملك محمد بن سلمان، ومنع أي معارضة داخلية ضده.