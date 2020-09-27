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مصدر خاص لـ«الخليج 365»: مقتل محمد بن نايف وأحمد بن عبد العزيز.. ومحمد بن سلمان إلى العرش

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خالد العريدي 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر خاص لـ«الخليج 365»: مقتل محمد بن نايف وأحمد بن عبد العزيز.. ومحمد بن سلمان إلى العرش والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - خالد بن عبد الرحمن العريدي:

كشف مصدر خاص لـ«الخليج 365» عن مقتل ولي العهد السابق،الأميرمحمد بن نايف، والأميرأحمد بن عبد العزيز، بعد إعلان وفاة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان عبد العزيز.

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وأكد المصدر أنقتل الأمير محمد بن نايف، والأمير أحمد بن عبد العزيزجاء بتوجيهات من ولي العهد الأمير ، وذلك لمنع وجود أي شخص آخر مرشح للحكم.

وأشار المصدر، إلى أنمحمد بن سلمان، أعطى توجيهات إلى رئاسة أمن الدولة بقتل أي شخص داخل الأسرة المالكة يرفض مبايعته، أو قد يشكل خطرًا على طريق وصوله للحكم.

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