شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر مسؤول لـ«الخليج 365»: اعتقالات جديدة تطال أمراء “آل سعود” بأمر محمد بن سلمان والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - خالد بن عبد الرحمن العريدي:

علمت صحيفة “الخليج 365” الإلكترونية، من مصدر مسؤول، أن قوات أمن الدولة شنت حملة اعتقالات جديدة طالت عدد من أمراء الأسرة المالكة (آل سعود) بأمر ولي العهد الأميرمحمد بن سلمان.

وأكد المصدر، أنالأمراء المعتقلينهم من معارضي الأمير محمد بن سلمان، وقاموا بالتواصل مع مسؤولين بالولايات المتحدة الأمريكية للضغط على خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، لإزاحة ولي العهد الحالي، وتعيين الأمير أحمد بن عبد العزيز.

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وأشار المصدر المسؤول إلى أن رئاسة أمن الدولة رصدت الاتصالات بين الأمراء والمسؤولين الأمريكيين، مبيناً أنهم يعولون على خسارة الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب، للانتخابات أمام نظيره جو بايدنلإنزال محمد بن سلمان من على كرسي ولاية العهد.

جدير بالذكر أن “الخليج 365” تحتفظ بقائمة أسماء الأمراء المعتقلين من جانب “أمن الدولة”.