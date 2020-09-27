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شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة خادم الحرمين.. ومحاولة اغتيال «محمد بن سلمان» بالرصاص في قصره والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - خالد بن عبد الرحمن العريدي:
قال مصدر مسؤول في الديوان الملكي، فجر اليوم الأحد، إن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وفاته المنية، إلا أن ولي العهد الأميرمحمد بن سلمانأمر بالتكتم على الخبر.
وأضاف المسؤول في تصريح خاص لـ«الخليج 365»: أنه بعد وفاة خادم الحرمين وانتشار الخبر بين الأمراء، جهز تكتل من المعارضين عناصر مسلحة واقتحموا قصر محمد بن سلمان وحدثت اشتباكات دامية.
وأكد أن محمد بن سلمان استطاع بفضل الحماية الموفرة له من الـ”بلاك ووتر” صد الهجوم وقتل المهاجمين، وشن حملة اعتقالات واسعة طالب المئات من الأمراء.
ومن المقرر أن يتكتم الديوان الملكي على نبأ وفاة خادم الحرمين الشريفين حتى تتم مبايعة محمد بن سلمان، من جانب هيئة البيعة، وتسلمه مقاليد الحكم بمباركة أمريكية.
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