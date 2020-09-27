عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أول تطبيق مصري لاسترداد الأموال كاش باك

الأحد 27 سبتمبر 2020

الخليج 365

أعلن موقع "لاكي إيجيبت" المتخصص في استرداد الأموال (كاش باك) "cash back"، عبر مشتريات الأونلاين نمو عدد العملاء من مواقع التجارة الإلكترونية إلى أكثر من 200 موقع بنهاية سبتمبر/أيلول 2020.



وقال ممتاز موسى المدير التنفيذي للشركة، إن ذلك التوسع يأتي ضمن خطة المنصة المتكاملة لضمان تحقيق انتشار واسع وسريع في مصر خلال المرحلة الأولى.

وأشار إلى أن المنصة ستبدأ التوسع بالأسواق الخارجية بشكل تدريجي خلال المراحل التالية حيث تتماشى خطة المنصة مع توجه الدولة المصرية نحو التحول الرقمي من خلال نشر ثقافة التعامل اللانقدي، والاعتماد على الدفع الإلكتروني بما يساهم في توطين الشمول المالي.

وكشف المدير التنفيذي للشركة، أن إجمالي عدد مستخدمي موقع "لاكي إيجيبت" تخطى 5 ملايين مستخدم منذ إطلاقه، موضحاً أن الموقع وفر لهم أكثر من 100 مليون جنيه عن طريق حصول المستخدمين على الخصومات و"الكاش باك".

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وأضاف موسى أن الموقع يتعاون مع عدد من مواقع التجارة الإلكترونية البارزة داخل مصر وخارجها، منها "جوميا" و"علي إكسبريس" و"بوكينج" و"أمازون الإمارات" و"أمازون السعودية" و"سوق دوت كوم".

وأوضح أن الموقع يستهدف العملاء من مختلف الفئات العمرية مع التركيز على شريحة الشباب بين سن 22- 40 عاما.

وأكد موسى أن الموقع يوفر إمكانية استرداد إلى حد يصل 50% من قيمة مشتريات الأونلاين على مختلف المواقع تصل قيمتها إلى 3 آلاف جنيه، حيث يتم تحويلها لمحفظة العملاء خلال 24 ساعة من تاريخ الشراء على أن يتم توفيرها في مدة تتراوح بين 45-90 يوما.

وتابع موسى أن الموقع يتيح للمستخدم استرداد الأموال من خلال عمليات الشراء أونلاين واستخدامه عن طريق 3 طرق وهي التحويل على الحساب البنكي أو عن طريق أمان أو استخدامه للشراء عبر تطبيق "لاكي" من العلامات التجارية المتوافرة به.

وأشار موسى إلى أن موقع لاكي إيجيبت، يستهدف استغلال زيادة الاعتماد على الوسائل الرقمية خاصة بمجال التجارة الإلكترونية الناتج عن أزمة فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى تزايد أعداد مستخدمي الإنترنت في مصر ونمو ثقة المستهلكين فى الشراء والدفع عبر الإنترنت.