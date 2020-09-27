سوريا: أمريكا تستخدم العقوبات لخنق السوريين "مثل جورج فلويد"

وأشار المعلم في كلمة للجمعية العامة للأمم المتحدة عبر تقنية الفيديو يوم السبت، إلى فلويد الأمريكي الأسود الذي توفي في مايو/ أيار بعد أن جثا رجل شرطة أبيض بركبته على عنقه، قائلا: "مشهد غير إنساني يذكرنا بالوحشية ذاتها التي خنق بها جورج فلويد وآخرون في الولايات المتحدة".

وقال المعلم "الهدف من هذا القانون (قانون قيصر) هو في جوهره الضغط على الشعب السوري في لقمة عيشه وحياته اليومية ومحاولة خنقه في مشهد غير إنساني يذكرنا بالوحشية ذاتها التي خنق بها جورج فلويد وآخرون في الولايات المتحدة".

يشار إلى أن مجلس الشيوخ الأمريكي أقر في شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي 2019، قانونا يقضي بفرض عقوبات اقتصادية خانقة على الحكومة السورية، وملاحقة الأفراد والمجموعات والدول التي تتعامل معها، يحمل اسم "قانون قيصر".

ودخل قانون قيصر حيز التنفيذ اعتبارا من يوم ، 17 يونيو / حزيران الماضي، بعد انتهاء المهلة التي أعطاها الكونغرس للرئيس الأمريكي دونالد ترامب والتي تقدر بنحو 6 أشهر قبل تطبيقه.