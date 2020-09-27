شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر تسجل 160 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت الجزائر خلال الساعات الـ24 الماضية، 160 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وأشارت وزارة الصحة الجزائرية اليوم إلى ارتفاع العدد الإجمالى للإصابات بعد الحصيلة الجديدة إلى 50914 حالةً، بحسب وكالة الأنباء السعودية.

كما سجلت الوزارة أربع حالات وفاة، ليبلغ إجمالى الوفيات بالجزائر 1711 حالة وفاة، كما تماثل 102 من المرضى للشفاء ليرتفع إجمالى حالات التشافى إلى 35756 حالةً.