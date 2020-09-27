5 إصابات جديدة بفيروس كورونا فى موريتانيا والإجمالى يقفز إلى 7462

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة الموريتانية عن تسجيل خلال الـ 24 ساعة الماضية 5 اصابات جديدة بفيروس كورونا، وأوضحت الوزارة فى بيان، أن إجمالى حالات الإصابة بفيروس كورونا فى موريتانيا بلغت 7462 حالة، فيما استقر إجمالى حالات الوفيات عند 162 حالة .

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